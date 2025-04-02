Malatya'da MAGİNDER, "boykot çağrılarına" tepki gösterdi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

Karademir, Özalper Mahallesi'nde esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada boykotun esnafları zor durumda bırakacağını gördükleri için bugün esnafları ziyaret ettiklerini söyledi.

Karademir, şöyle devam etti:

"Biz Malatya'da depremi yaşamış, depremzede vatandaşlarız. İş dünyası yeni yeni toparlanmaya başladı. Ülkemizde son 20 gündür yaşanan olaylar bizi zor duruma sokmakta. Bizler her zaman devletimizin yanındayız. Boykot çağrısıyla ilgili şunu söylemek istiyoruz, esnaf bizim değerimiz, Türk esnafı boykot edilemez. Esnafımız zor şartlarda evine ekmek götürmeye çalışıyor. Yerli ve milli ürünlere karşı daha çok destek vermemiz lazım, esnafımıza sahip çıkmamız lazım, ülkemiz zor günlerden geçiyor."