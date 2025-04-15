Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Ziraat Odasını ziyaret etti
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ziraat Odasını ziyaret etti.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ziraat Odasını ziyaret etti.
Yaşanan zirai don sonrası üreticilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Bozkurt, her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti.
Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da zor zamanlarda birlik olunmasının önemli olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.