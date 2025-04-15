Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Ziraat Odasını ziyaret etti

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da zor zamanlarda birlik olunmasının önemli olduğunu belirtti.

Yaşanan zirai don sonrası üreticilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Bozkurt, her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti.

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