Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da zirai dona ilişkin açıklama yaptı: (1)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayından 34 ilin farklı ölçülerde etkilendiğini bildirdi

Yumaklı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde incelemede bulundu.

Bakan Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, "Şu andaki tespitlerimizde 34 ilimiz bunlardan farklı ölçülerde ve farklı oranlarda etkilendi." dedi.

Zirai dona ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam açıklama yaptığını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tarım sigortasını yaptırmış olanların, tespit çalışmaları biter bitmez, Mersin, Adana ve Hatay'da olduğu gibi derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetlerini de karşılayacağız. Tespit, belirleme sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ondan sonra ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız. Burada tarımsal üretim yapanlar için iklim değişikliğinin bundan sonra da öngörülemez hatta önlenemez etkilerinden uzak kalabilmek ve 1 yıllık emeğin boşa gitmemesi için bunu garanti altına alacak olan tarım sigortasının önemini tekraren belirtmek istiyorum."