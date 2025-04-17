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        Malatya'da "Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu Anma ve Anlama" programı düzenlendi

        Malatya'da "Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu Anma ve Anlama" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:16
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        Malatya'da "Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu Anma ve Anlama" programı düzenlendi
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        Malatya'da "Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu'nu Anma ve Anlama" programı gerçekleştirildi.

        Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyince Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde vefatının 32. yılında 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 17 Nisan 1978'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Hamido" lakaplı eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu için anma programı düzenlendi.

        Moderatörlüğünü Naci Şavata'nın yaptığı programda konuşan gazeteci Yazar Ahmet Dinç, Fendoğlu'nun hayatıyla ilgili kitap yazdığını ve bir kitaba sığmayacak kadar değerli bir insan olduğunu belirtti.

        Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan da Türkiye'nin Özal döneminde savunma alanında ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.

        MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise selamlama konuşması yaptı.

        Programda Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, MHP İl Başkanı Göksel Gök, Hamit Fendoğlu'nun yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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