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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:05
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt, Battalgazi ve Darende ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram aseton, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 142 tabanca fişeği, 6 bin dolu makaron ve 818 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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