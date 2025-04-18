Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt, Battalgazi ve Darende ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram aseton, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 142 tabanca fişeği, 6 bin dolu makaron ve 818 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edilecek.
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