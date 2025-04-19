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        Malatya'da "Çocuklar İçin Başlama Vuruşu" etkinliği düzenlendi

        Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ile UEFA Çocuklar Vakfı'nca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kız ve erkek çocuklarına yönelik "Çocuklar İçin Başlama Vuruşu" temalı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:40
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        Malatya'da "Çocuklar İçin Başlama Vuruşu" etkinliği düzenlendi
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        Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ile UEFA Çocuklar Vakfı'nca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kız ve erkek çocuklarına yönelik "Çocuklar İçin Başlama Vuruşu" temalı etkinlik düzenlendi.

        TFF Malatya Bölge Müdürlüğü’nün antrenman sahasında düzenlenen ve 8-11 yaş arası çocukların katıldığı etkinlikte 120 çocuğa Türk Milli Takımının forması hediye edildi.

        Formalarını giyen çocuklar, TFF Bölge Antrenörü Furkan Soylu ve gönüllü antrenörler eşliğinde hem futbol hem de eğitsel oyunlar oynadı.

        Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, çocukların depremden sonra psikolojilerinin düzelmesi adına düzenlenen "Çocuklar İçin Başlama Vuruşu" temalı sportif ve eğitsel etkinliğin önemli olduğunu ifade ederek, etkinliğe katkı sağlayan TFF ve UEFA’ya teşekkür etti.

        TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, UEFA’nın 10. yıl kutlamaları çerçevesinde "Umut Sahaları" projesi kapsamında depremden etkilenen çocukların sporla bağ kurması için Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ile birlikte "Çocuklar İçin Başlama Vuruşu" etkinliğini düzenlediklerini ifade etti.

        Depremlerde en çok çocukların etkilendiğine dikkati çeken Çalışkan, "Çocuklarımızı tekrar sosyal hayata kazandırmak, eğitimli ve sağlıklı bireyler olabilmelerini sağlamak amacıyla spor ve eğitsel çalışmalarla mümkün olacak. Bütün çabalarımız ve çalışmalarımız değerli çocuklarımız için. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. İki günlük etkinlik kapsamında çocuklarımızın hem spor yapmaları hem de doyasıya eğlenmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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