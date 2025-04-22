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        Malatya'da hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği yapıldı

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:22
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        Malatya'da hastanede tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği yapıldı
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        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Hastane yönetimi ve Türk Kızılay Malatya Şubesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, ebru ve kil hamuruyla çeşitli şekiller ve objeler yaptı.

        Müzik eşliğinde oynayan çocuklara hediyeler verildi.

        Balon ve bayraklarla süslenen çocuk servisinde tedavi gören çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Etkinliğe, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, Türk Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Sadi Ergül, sağlık çalışanları ve çocukların aileleri katıldı.

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