Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren komiser için Malatya'da tören düzenlendi

Öz geçmişi okunan Özay'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Törene, Özay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum amirleri ile silah arkadaşları katıldı.

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