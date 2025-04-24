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        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren komiser için Malatya'da tören düzenlendi

        Malatya'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden komiserin cenazesi Elazığ'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:00
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        Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren komiser için Malatya'da tören düzenlendi
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        Malatya'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden komiserin cenazesi Elazığ'a uğurlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde görevli Komiser Göksel Özay (49) için emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Özay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum amirleri ile silah arkadaşları katıldı.

        Öz geçmişi okunan Özay'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

        Özay, 14 Nisan'da kentteki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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