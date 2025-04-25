Malatya'da tırın çarptığı yaya öldü
Malatya'da tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Malatya'da tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.G. idaresindeki 44 AFM 889 plakalı tır, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Karagöz'e çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karagöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken sürücü M.G. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.