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        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 9-0 yenen Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Son 2 maçımız kaldı, kazanıp play-off'da yer almak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:21 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:21
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        Yeni Malatyaspor-Iğdır FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 9-0 yenen Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Son 2 maçımız kaldı, kazanıp play-off'da yer almak istiyoruz." dedi.

        Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yeni Malatyaspor'a gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

        Çavuş, "Yeni Malatya, inşallah eski günlerine en kısa zamanda döner. Maçın bizim için önemi fazlaydı. Gerçekten play-off grubunda yer alan bir ekibiz. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum. Son 2 maçımız kaldı, kazanıp play-off'da yer almak istiyoruz." dedi.

        - Yeni Malatya cephesi

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun da maçta alınan skordan sonra söylenecek çok bir şeyin olmadığını ifade etti.

        Böyle skorlarla karşılaşacaklarını lig başında tahmin ettiklerini aktaran Uçkun, şöyle konuştu:

        "Elimizdeki kadro yeterli değildi. İnsanın taşıdığı yükün ne kadar ağır olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Öncelikle bu takımı bu hale getireni Allah'a havale ediyorum. Bu takımı başıboş halde bırakanları da Allah'a havale ediyorum. Bu takımın gerçek sahibi taraftarlardır. Bu takım ayağa kalkacaksa, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu takımın ayakta kalması, Malatya'da futbolun daha ileriye gidebilmesini sağlayacak taraftarlardır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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