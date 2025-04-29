Doğanşehir'de seyir halindeki minibüs yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, minibüste hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

C.M. idaresindeki 27 ANH 308 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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