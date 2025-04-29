Doğanşehir'de seyir halindeki minibüs yandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.
C.M. idaresindeki 27 ANH 308 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, minibüste hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.