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        Malatya'da "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi

        Malatya'da 135 öğrencinin katıldığı "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:50
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        Malatya'da "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi
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        Malatya'da 135 öğrencinin katıldığı "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi.

        Fethi Gemuhluoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmaya, 5 ilçe, 35 okul ve 135 öğrenci katıldı.

        5 okulun finale kaldığı yarışmada, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

        Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atilla Sekendiz katıldı.

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