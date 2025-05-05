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        Malatya'da hacı adayları kutsal topraklara gönderildi

        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Malatya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:33
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        Malatya'da hacı adayları kutsal topraklara gönderildi
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        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Malatya'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Yeşilyurt ilçesinde bulunan Abuzer Kudret Bor Camisi önündeki uğurlama töreninde hacı adaylarına hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar diledi.

        Er "Sizler bu yolculukla sadece bir seyahate çıkmıyorsunuz. Sabrın, teslimiyetin, arınmanın ve kulluğun en yüce makamına doğru bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Sadece kendi adınıza değil aileleriniz, şehirleriniz, milletimiz ve tüm ümmete dua edin. Gazze'de soykırım var, bu kardeşlerimize dua edin. Malatya'mızı unutmayın, şehrimiz büyük bir yıkım içerisinde bunu el birliğiyle kaldıracağız. Malatya'mıza da dua edin." diye konuştu.

        Hacı adayı Kamil Biliç, AA muhabirine, kutsal topraklara gittiği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

        Biliç, "En güzel duyguları yaşıyoruz. Allah devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdan razı olsun. 56 gün kalacağız, elimizden geldiği şekilde hazırlandık." dedi.

        Yapılan duanın ardından 401 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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