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        Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 27 bin konut, hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:17
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        Malatya'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 27 bin konut, hak sahiplerine teslim edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde 73'ü rezerv alan olmak üzere toplam 78 alanda konut yapımının sürdüğünü söyledi.

        Kentin adeta bir şantiyeye dönüştüğünü belirten Er, "Yaklaşık 80 bin hak sahibimiz olmasına rağmen, 98 bin konut ve iş yeri olmak üzere bağımsız bölümün ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. Allah’ın izniyle 2025 sonunda tüm iş yerleri ve konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Şu ana kadar yaklaşık 27 bin konutu teslim ettik." dedi.

        Kiracıları da düşündüklerini ifade eden Er, seçim döneminde kiracılara 15 bin konut vaadinde bulunduklarını hatırlatarak, "TOKİ ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal konut projelerimiz de olacak. Hak sahiplerine yönelik deprem konutlarını tamamladıktan sonra, alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların inşasına da başlayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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