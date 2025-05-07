Malatya'da kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden İ.E.Ç. ile karısı M.Ç. arasında tartışma yaşandı.
Kocasının silahla yaraladığı M.Ç. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri İ.E.Ç'yi gözaltına aldı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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