Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

Muhtar Hanifi Öner, mantar toplamak için dağlık alana giden vatandaşların yaralı yaban keçisi ile karşılaştıklarını ve duyarlılık örneği gösterdiklerini ifade etti.

Bölgeye giden DKMP ekipleri, yaralı yaban keçisini tedavisinin yapılması için bölgeden aldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaralı bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

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