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        Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaralı bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:03 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:04
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        Doğanşehir'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaralı bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

        Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'ndeki dağlık alanda yaralı halde yaban keçisi gören vatandaşlar, Sürgü Mahalle Muhtarı Hanifi Öner'e bilgi verdi.

        Mahalle muhtarı Öner, durumu Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye giden DKMP ekipleri, yaralı yaban keçisini tedavisinin yapılması için bölgeden aldı.

        Muhtar Hanifi Öner, mantar toplamak için dağlık alana giden vatandaşların yaralı yaban keçisi ile karşılaştıklarını ve duyarlılık örneği gösterdiklerini ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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