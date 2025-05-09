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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:39 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:14
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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
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        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası verildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Bülent Yeroğlu (62), E.Ç. (42), M.G. (57), M.T.A. (58), F.T. (52) ile yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Binada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Sanıklar ve avukatları da beraat talebinde bulundu.

        Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu ve müteahhit Bahattin Doğan'a (75) 12 yıl 6 ay, binanın sahipleri Engin Aslan (49) ve Sefa Gülfırat'a (33) 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Yurt dışında olması dolayısıyla sanık Ö.G'nin (48) dosyasını ayıran mahkeme, diğer 8 sanığın beraatine hükmetti.

        Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Pınar Ersu, kararın kendilerini tatmin etmediğini, sanıkların olası kastla yargılanmasını talep ettiklerini ve kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

        Binada hayatını kaybedenlerden Ege Okant'ın annesi Sibel Köksalan bilirkişi raporuna göre çürük olan binanın tadil ederek daha da riskli hale getirildiğini ve insanların burada hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Binayı yapan müteahhitlere 12,5 yıl, tadil edenlere de 17,5 yıl verdiler. İndirimiyle 5-6 yıla iner deniyor. Umarım bize destek çıkan başka insanlar da olur. Hep birlikte buna karşı dururuz ki başka Egeler ölmesin." dedi.

        Hayatını kaybedenlerden İbrahim Kurt'un ablası Hatice Açıkalın da binada ölenlerin hepsinin boğularak ve uzuv kaybı sonucu yaşamını yitirdiğini ifade ederek, cezayı yeterli görmediklerini ifade etti. Açıkalın, "Bizim acımız dinmiyor. Umarım kimse böyle bir şey yaşamaz. Caydırıcı cezaların olmaması bizim daha çok ölmemize sebep olacak. Bu kararın durdurulması, daha iyi kararların verilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Rezidans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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