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        Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:35
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        Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kurucaova Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ZA 149 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan H.K, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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