Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kurucaova Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 ZA 149 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

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