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        Malatya'da U-15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları sona erdi

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:57
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        Malatya'da U-15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları sona erdi
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        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası sona erdi.

        Yeşiltepe 1. Nolu Sentetik Saha'da oynanan şampiyonada, Elazığ Yolspor, Kayseri Atletikspor, Kayseri Kocasinan Şimşekspor, Diyarbakır D.S.İ spor, Kahramanmaraş Vefa spor ve Adıyaman Gençlerbirliği takımları mücadele etti.

        Müsabakaların finalinde, Diyarbakır D.S.İ Spor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek grup birincisi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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