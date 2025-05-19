Malatya'da U-15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçları sona erdi

Yeşiltepe 1. Nolu Sentetik Saha'da oynanan şampiyonada, Elazığ Yolspor, Kayseri Atletikspor, Kayseri Kocasinan Şimşekspor, Diyarbakır D.S.İ spor, Kahramanmaraş Vefa spor ve Adıyaman Gençlerbirliği takımları mücadele etti.

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