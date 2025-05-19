Malatya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jimnastik gösterileri, kros yarışmaları ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okunmasına müteakip, şiirler okundu, koro dinletisi ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki sporcular çeşitli branşlarda gösteri sergiledi.

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