Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Ekipler, Yeşilyurt ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 780 kilogram tütün ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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