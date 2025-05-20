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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Malatya'da yolcu otobüsünde 780 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:08
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 780 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Yeşilyurt ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 780 kilogram tütün ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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