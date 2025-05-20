Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Malatya'da yolcu otobüsünde 780 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da yolcu otobüsünde 780 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Yeşilyurt ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 780 kilogram tütün ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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