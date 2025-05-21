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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:54
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

        Operasyonda 2336 uyuşturucu içerikli hap, 75,7 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 17 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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