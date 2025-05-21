Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 2336 uyuşturucu içerikli hap, 75,7 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 17 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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