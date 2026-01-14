Habertürk
        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu açıldı

        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu açıldı

        Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:59
        Malatya'da kar nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu açıldı
        Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

        Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

        Akçadağ'da 3, Arapgir'de 3, Arguvan'da 5, Darende'de 19, Doğanşehir'de 3, Hekimhan'da 10, Kale'de 1, Kuluncak'ta 3, Pütürge'de 18 ve Yazıhan'da 1 olmak üzere toplam 66 mahallede 1520 kilometre yol ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

