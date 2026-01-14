Habertürk
        Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hasta bebeğin ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

        Giriş: 14.01.2026 - 20:33 Güncelleme: 14.01.2026 - 20:33
        Meşedibi Mahallesi'nin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanınca hastalanan bebek, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pütürge Meşedibi Mahallesi'nde bir yaşındaki bebeğin hasta olduğuna ilişkin ihbar alındığını belirterek, bunun üzerine hastanın ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

