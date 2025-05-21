Malatya'da 3. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu düzenlendi.

Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen sempozyum, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "Gençlik ve bilim" olarak belirlenen sempozyuma, 30 şehirden 53 okul başvuru yaptı.

Toplamda 228 proje başvurusunun yapıldığı organizasyona, 50 bildiri sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı İhsan Erkul, konuşmasında, gençlik ve bilimin toplumları ileriye taşıyan iki temel kavram olduğunu belirterek, "İmam Hatip öğrencilerimiz, sempozyum aracılığıyla görüşlerini ifade edecek, düşüncelerini paylaşacaklar. Bu yönüyle sempozyum, gençliğin fikri gelişimine katkı sunan çok kıymetli bir çalışmadır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da sempozyumun yürütücülüğünü üstlenen Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesine, öğrencilere ve diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.