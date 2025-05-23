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        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden çocuklara 4 bin liralık giyim hediye kartı

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara 4 bin lira tutarında giyim hediye kartı dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:04
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        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden çocuklara 4 bin liralık giyim hediye kartı
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        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara 4 bin lira tutarında giyim hediye kartı dağıtıyor.

        Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya, Elazığ ve Tunceli'de eğitim, burs yardımı, kuru gıda yardımı, muhtaçlık aylığı alan, anne veya babasını kaybetmiş çocuklara giyim hediye kartı dağıtımına başlandı.

        Müdürlük kendisine bağlı illerde toplam 728 çocuğa bayram öncesinde giyim hediye kartı dağıtımını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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