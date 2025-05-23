Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden çocuklara 4 bin liralık giyim hediye kartı
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara 4 bin lira tutarında giyim hediye kartı dağıtıyor.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara 4 bin lira tutarında giyim hediye kartı dağıtıyor.
Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya, Elazığ ve Tunceli'de eğitim, burs yardımı, kuru gıda yardımı, muhtaçlık aylığı alan, anne veya babasını kaybetmiş çocuklara giyim hediye kartı dağıtımına başlandı.
Müdürlük kendisine bağlı illerde toplam 728 çocuğa bayram öncesinde giyim hediye kartı dağıtımını tamamlayacak.
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