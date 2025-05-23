Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden çocuklara 4 bin liralık giyim hediye kartı

Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya, Elazığ ve Tunceli'de eğitim, burs yardımı, kuru gıda yardımı, muhtaçlık aylığı alan, anne veya babasını kaybetmiş çocuklara giyim hediye kartı dağıtımına başlandı.

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