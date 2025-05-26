Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir Arıbal'ın (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Sarıkız Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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