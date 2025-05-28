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        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Malatya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:49
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        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Malatya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Öğleden sonra kent merkezinde ve bazı ilçelerde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

        Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

        Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, vatandaşlar sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

        Kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte mevsim normallerinin çok üzerinde yağış yaşandığını ve olumsuzlukların meydana geldiğini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri, iş makineleri, araçları ve personeliyle sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Er, her türlü ihtiyaç ve ihbar için 444 51 44 ve 153 numaralı çağrı merkezlerinin aranabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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