Malatya'da Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Ilıcak Camisi ve Kur'an kursunun açılışı yapıldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Ilıcak Camisi ve Kur'an kursunun açılış törenine katıldı.

Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte iki gündür beklenmeyen ani yağışların meydana geldiğini hatırlatarak, "Altyapı sorunlarını konuşabiliriz, birbirimizi suçlayabiliriz. Şehrin merkezinde şu an 60 bin civarında konut yapılıyor. Bir çoğunun altyapıları bağlanmamış, inşaatlara devam eder haldeyiz. Böyle olunca 20 kilogram üzeri her yağış, dağlardan gelen sularla birlikte şehir merkezine toplandı. Tedbir almıyor değiliz." diye konuştu.

Valiliğin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerini devreye koyduklarını anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz de sizin kadar üzgünüz, bu olayları görmek istemiyoruz. Ne tedbir alırsanız alın bunu şu aşamada sıfırlamamız mümkün değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim bağlantılar şehirde yok. Halen yıktığımız ve yapmaya devam ettiğimiz yerlerde bağlantı sorunları var. Bu yıl içinde bunları bağlayarak, daha çok tedbir alarak bu sorunları doğrudan kaldıracağız. Bu konuyu çözmek için gayret ettiğimizi hatırlatmak istiyorum."