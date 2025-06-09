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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:49
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takipli çalışması neticesinde 2 adres ile 1 araçta arama yapıldığını belirtti.

        Yavuz, yapılan aramalarda 693 sentetik ecza hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 2 zanlının ise adli makamlarca tutuklandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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