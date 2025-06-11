Hulusi Efendi Vakfı'ndan kurban yardımı

Vakıftan yapılan açıklamada, her yıl sürdürülen kurban organizasyonu kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 43 ilde gerçekleştirilen dağıtımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları bereketlendi.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, hayırseverin bağışladığı kurban hisseleriyle bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere bayram sevinci yaşattı.

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