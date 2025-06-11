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        Hulusi Efendi Vakfı'ndan kurban yardımı

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, hayırseverin bağışladığı kurban hisseleriyle bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere bayram sevinci yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:25
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        Hulusi Efendi Vakfı'ndan kurban yardımı
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        Malatya'nın Darende ilçesindeki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, hayırseverin bağışladığı kurban hisseleriyle bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere bayram sevinci yaşattı.

        Vakıftan yapılan açıklamada, her yıl sürdürülen kurban organizasyonu kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 43 ilde gerçekleştirilen dağıtımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları bereketlendi.

        Kurban bağışında bulunan binlerce hisse sahibinin emanetleri, İslami usullere uygun şekilde kesilerek modern et tesislerinde hijyenik koşullarda paketlendi.

        7,5 kilogramlık parça etler halinde karton kutulara yerleştirilen yardımlar, soğutuculu tırlarla dağıtım noktalarına sevk edildi.

        Koliler, vakfın temsilcileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere, öğrenci yurtlarına, hafızlık eğitimi alan kursiyerlere ve depremzedelere ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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