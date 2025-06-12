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        İnan turizminin gözde mekanı Somuncu Baba Külliyesi misafirlerini ağırlıyor

        Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi her gün binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:44
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        İnan turizminin gözde mekanı Somuncu Baba Külliyesi misafirlerini ağırlıyor
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        Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi her gün binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

        Manevi atmosferi, tarihi ve mimari güzellikleriyle dikkati çeken külliyeye, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Tatillerini Darende'de geçirmek isteyenler, Şeyh Hamidi Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Özel Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamidi Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz'u da görme fırsatı buluyor.

        Ziyaretçilerden Erol Yurt, AA muhabirine, daha önce ilçeyi ziyaret ettiğini ve beğendiğini söyledi.

        İlçeye her yıl gelmek istediğini aktaran Yurt, "Her geldiğimde daha güzelleşmiş bir ortamla karşılaşıyorum. Bu sefer bahar ayına denk geldik. Her yer mis gibi gül kokuyor. İnsanı mest eden bu huzurlu makamı herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Bursa'dan gelen Emine Söğüt de Darende'de tarih, doğa ve manevi huzuru bir arada yaşadıklarını ifade etti.

        Ziyaretçilerden Efe Bostancı ise her yıl ilçeyi ziyaret ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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