Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için Malatya'da mevlit okutuldu
Malatya CHP İl Başkanlığı, Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit programı düzenledi.
Malatya CHP İl Başkanlığı, Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit programı düzenledi.
Parti binasında gerçekleştirilen mevlit programı öncesinde konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Cengiz Özdemir, merhum Ferdi Zeyrek'e dualar göndereceklerini belirtti.
Özdemir'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.