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        Malatya'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

        Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:40
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        Malatya'da YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
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        Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

        İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu'nda ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girenlerin yakınları okulların çevresinde yoğunluk oluşturdu.

        Sınavdan çıkanlar, kendilerini bekleyen yakınlarıyla heyecanlarını paylaştı.

        Öte yandan, okul çıkışında trafikte de yoğunluk yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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