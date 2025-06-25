Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        İkizce Mahallesi'nde yapımı süren bir binada çalışan Faruk Yılmaz (41), dengesini kaybederek yüksekten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yılmaz'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem

        Benzer Haberler

        Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada ku...
        Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular arıtılarak tarımsal sulamada ku...
        Deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odalarından "yerinde dönüşüm" başvuru...
        Deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odalarından "yerinde dönüşüm" başvuru...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması:
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık açıklaması:
        Malatya'da su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Malatya'da su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı