Malatya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İkizce Mahallesi'nde yapımı süren bir binada çalışan Faruk Yılmaz (41), dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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