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        Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:30
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        Malatya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Çolakoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, S.P. yönetimindeki 44 HA 771 plakalı otomobile yük treni çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki F.Y. (37), M.Y. (27), F.Y. (37) ile İ.Y. (15) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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