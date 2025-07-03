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        Malatya'da uyuşturucu arz ve talebinin azaltılması için ÖNEM Projesi yürütülüyor

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte uyuşturucu arz ve talebinin azaltması için dezavantajlılara yönelik Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadelesi Projesini (ÖNEM) yürüttüklerin belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:00
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        Malatya'da uyuşturucu arz ve talebinin azaltılması için ÖNEM Projesi yürütülüyor
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte uyuşturucu arz ve talebinin azaltması için dezavantajlılara yönelik Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadelesi Projesini (ÖNEM) yürüttüklerin belirtti.

        Yavuz, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Haziran ayında göçmen kaçaklığına yönelik operasyonlarda 5 organizatör ile birlikte 49 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Yavuz, göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edildiğini kaydetti.

        Uyuşturucu arz ve talebinin azaltılması için gayretli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Yavuz, "Talebi azaltmak için Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadelesi Projesini (ÖNEM) gerçekleştirdik. ÖNEM Projesinde yaklaşık 8 bin dezavantajlı evladımıza 5 bin 600'e yakın hami ile birlikte ciddi çalışmalar yaptık. Psikolojik ve ekonomik destekten sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar. Çocuklarımızla yakından ilgilendik." diye konuştu.

        Yavuz, geçen ay asayiş olaylarına iliştin gözaltına alındığına zanlılardan 34'ünün tutuklandığını, 13'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığın belirtti.

        Alınan tedbirlerle kentte asayiş olaylarında ciddi bir azalış olduğunu anlatan Yavuz, "2022 ile 2025 yılını kıyasladığımızda asayiş olaylarının yüzde 25 düştüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. Fedakarca çalışan emniyet ve jandarma birimlerimizi gönülden tebrik ediyorum. " dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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