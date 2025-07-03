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        TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor

        Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan protokolle hayata geçirilen "81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi" kapsamında Malatya'da inşa edilecek meslek lisesinde yaklaşık 700 öğrenci eğitim görecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:05
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        TOBB Malatya'da yaklaşık 700 öğrencinin eğitim göreceği lise inşa ediyor
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        Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yapılan protokolle hayata geçirilen "81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi" kapsamında Malatya'da inşa edilecek meslek lisesinde yaklaşık 700 öğrenci eğitim görecek.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşası devam eden meslek lisesinde İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile incelemelerde bulundu.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Özcan, TOBB'un lisenin inşası için 400 milyon lira ödeyeceğini belirterek, "Toplamda 24 derslikli lisede 200 öğrenciyi misafir edecek yurt da var. Ciddi bir eğitim kompleksi inşa ediliyor. OSB'lerde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi için önemli bir eğitim kompleksi inşa ediliyor." diye konuştu.

        Özcan, kentte lisenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bakır ise inşası devam eden okulun yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını bildirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentte 855 dersliği kaybettiklerini hatırlatan Bakır, "Depremden sonra 54 okulumuzu bitirdik, eğitim öğretime başlattık. İnşası devam eden 41 okulumuz var, bu okul onlardan biri. İhale aşamasına gelen yaklaşık 35 yatırımımız var. Tüm yatırımlarımızın yaklaşık 1,5 yılda bitmesini öngörüyoruz. Bu yatırımlar bittiğinde şu anki öngörümüzle okulların fiziki yatırımlarının yüzde 100'ünü tamamlamış olacağız." bilgisini paylaştı.

        İnceledikleri okulu OSB ile entegre edilmiş meslek lisesi olarak planladıklarını aktaran Bakır, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler burada eğitimlerini devam ettirirken OSB içerisindeki kurum, kuruluş ya da iş yerlerinde stajlarını yapacak. Birbirleriyle entegre halinde yürüyecekler, bu da mesleki eğitimle ilgili ciddi bir adım. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yaklaşık 700 öğrenci burada eğitim görecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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