Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan da yer aldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

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