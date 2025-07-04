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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:05
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, Malatya Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

        Bayraktar, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Seddar Yavuz'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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