Hekimhan'da çocuk şenliği düzenlendi

Ailelerin hazırladıkları ikramların sunulduğu şenlikte konuşan Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, şenliğin çocukların mahallerine olan bağlarını kuvvetlendirecek bir adım olduğunu söyledi.

Kocaözü Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte çocuk oyunları, kukla ve sihirbaz gösterileri yer aldı, palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

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