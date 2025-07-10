Malatya'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya’da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 19 litre sahte alkol, 120 litre etil alkol, 119 bin 200 makaron, 582 kilogram tütün, 8 gümrük kaçağı cep telefonu, 15 şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.