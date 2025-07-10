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        Malatya'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:24
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        Malatya'da sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya’da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 19 litre sahte alkol, 120 litre etil alkol, 119 bin 200 makaron, 582 kilogram tütün, 8 gümrük kaçağı cep telefonu, 15 şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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