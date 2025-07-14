Malatya'da 13. Yıkılhan Yayla Şenlikleri yapıldı

–Malatya'nın Darende ilçesinde 13. Yıkılhan Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi.

Darende ve Çevre Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MİDİDER) öncülüğünde her yıl gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl da vatandaşların buluşma noktası oldu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, etkinlikteki konuşmasında, bu tür etkinliklerin dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi.

Bozkurt," İnsanlarımızın bir araya gelmesi, kaynaşması ve memleketine sahip çıkması açısından bu tür programları önemsiyoruz." dedi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz de etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de şenliğin kardeşlik ve birlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

MİDİDER Başkanı Kenan Alçık ise 13 yıldır aynı heyecanla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Farklı şehirlerde yaşayan insanların bu etkinlikle bir araya geldiğini aktaran Alçık, "Bu organizasyonu derneklerimizin ve iş insanı hemşehrilerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Rabbim bu güzel buluşmayı daim eylesin." ifadelerini kullandı.