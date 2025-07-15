Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Malatya

        Malatya Şehir Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin kabrine karanfil bıraktı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Vali Mükerrem Ünlüer, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Ardından Ünlüer ve beraberindekiler, FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süren program, okunan duanın ardından sona erdi.

        Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı serginin açılışı gerçekleştirildi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da ise Bediüzzaman Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

        Tören kapsamında, 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabri ziyaret edilerek, dua okundu.

        Törene, şehit ailesinin yanı sıra Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy katıldı.

        - Kilis

        Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Programa, Vali Tahir Şahin, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman'daki Yeni Mezarlık'ta düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Vali Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Malatya Şubesi her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
        Türk Kızılay Malatya Şubesi her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
        Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile anlaştı
        Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile anlaştı
        Yolda karşılaştığı 4 kişi tarafından dövüldü, hastanede öldü
        Yolda karşılaştığı 4 kişi tarafından dövüldü, hastanede öldü
        Malatya'da darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Malatya'da 13. Yıkılhan Yayla Şenlikleri yapıldı
        Malatya'da 13. Yıkılhan Yayla Şenlikleri yapıldı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı