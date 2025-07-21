Malatya'da evinin bahçesindeki havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde evinin bahçesindeki havuza düşen kadın yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Darende ilçesinde evinin bahçesindeki havuza düşen kadın yaşamını yitirdi.
Ağılbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Döndü Yılmaz, ayağının kayması sonucu evinin bahçesindeki havuza düştü.
Kadının yakınlarının ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığına götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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