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        Malatya'da evinin bahçesindeki havuza düşen kadın hayatını kaybetti

        Malatya'nın Darende ilçesinde evinin bahçesindeki havuza düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:17
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        Malatya'da evinin bahçesindeki havuza düşen kadın hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Darende ilçesinde evinin bahçesindeki havuza düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Ağılbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Döndü Yılmaz, ayağının kayması sonucu evinin bahçesindeki havuza düştü.

        Kadının yakınlarının ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığına götürüldü.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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