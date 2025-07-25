Malatya'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçede 21 Temmuz'da S.K'nin, eski eşi G.K. tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, ikilinin sokakta karşılaşması, bir süre tartıştıktan sonra aralarında yaşanan boğuşmanın ardından G.K'nin silahla eski eşini vurması yer alıyor.
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