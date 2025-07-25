Malatya'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İlçede 21 Temmuz'da S.K'nin, eski eşi G.K. tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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