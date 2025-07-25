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        Malatya'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:05
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        Malatya'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçede 21 Temmuz'da S.K'nin, eski eşi G.K. tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Görüntülerde, ikilinin sokakta karşılaşması, bir süre tartıştıktan sonra aralarında yaşanan boğuşmanın ardından G.K'nin silahla eski eşini vurması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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