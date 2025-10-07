Arslantepe Höyüğü'nde bulunan iki eser ilk kez Kültür Yolu Festivali'nde sergileniyor

OKAN COŞKUN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde bulunan "silindir mühür" ile "alev ve yaprak motifli fildişi plaket", Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergide ilk kez sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında, Arslantepe Karşılama Merkezi'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan "Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Eser Sergisi" açıldı.

Sergide, yaklaşık 5 bin 500 yıllık "silindir mühür" ile 3 bin yıllık "alev ve yaprak motifli fildişi plaket" ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata, AA muhabirine, serginin özel bir önem taşıdığını belirtti.

Kentte farklı tarihlerde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 29 eserin sergide yer aldığını ifade eden Ata, ziyaretçilerin sergiye ilgi gösterdiğini belirtti.