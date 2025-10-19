Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B yönetimindeki 48 BF 468 otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek C.S. idaresindeki 44 ABY 468 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.B. ve hafif ticari araçtaki N.S. ile E.S, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
