        Malatya Haberleri

        Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 23:22 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:22
        Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.B yönetimindeki 48 BF 468 otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek C.S. idaresindeki 44 ABY 468 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.B. ve hafif ticari araçtaki N.S. ile E.S, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

