        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 08:46 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:46
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki narkotik suçlarla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

        Vali Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, belirlenen adreste yaptığı aramada, 4 bin 438 uyuşturucu hap ele geçirdiğini bildirerek, 1 zanlının yakalandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

