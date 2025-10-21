Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:04
        2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası
        Salon:MalatyaOrduzu

        Hakemler: Ozan Sarıkaya, Furkan Salduz

        Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

        Fenerbahçe Medicana: Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

        Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

        Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

