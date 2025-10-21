2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası
Salon:MalatyaOrduzu
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Furkan Salduz
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe Medicana: Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)
Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17
Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)
MALATYA
