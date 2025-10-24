Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı

        YETER ERDİNE - Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara, vatan ve bayrak sevgisi uygulamalı olarak veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy okulundaki öğrencilerin "vatan ve bayrak" sevgisi yürekleri ısıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YETER ERDİNE - Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara, vatan ve bayrak sevgisi uygulamalı olarak veriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra devlet ve hayırsever işbirliğiyle Güzyurdu Mahallesi'nde inşa edilen okula 12 kırsal mahalleden öğrenciler taşımalı olarak getiriliyor.

        Okulda eğitim gören 135 öğrenci, öğretmenlerinin gün içerisinde yaptığı çeşitli etkinliklerle daha kolay öğrenme imkanı buluyor.

        Okul müdürü Mithat İlhan da derslerini daha kolay anlamaları ve pekiştirmeleri amacıyla öğrencilere vatan ve bayrak sevgisinin önemini anlatıyor.

        - Çocukların bayrak sevgisini anlatan görüntüleri yürekleri ısıttı

        İlhan'ın öğrencileriyle bayrak ve vatan sevgisine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüleri ise yürekleri ısıtıyor.

        Görüntülerde, "bayrak nedir, bayrağı en çok ne için seviyorsun" sorusu yönelten İlhan'a, 3. sınıf öğrencisi Münir Doğan Eğinli, "Malatya'da deprem olmuştu biz evden çıkarken bayraklı battaniyemiz var, onu aldık ve sarıldık. Bayrak olmasa donmuştuk hocam." yanıtını veriyor.

        Soruyu, 2. sınıf öğrencisi Sara Ece İlhan da "Hocam siz diyorsunuz ya 'bayrak vatanımızdır, bayrak namusumuzdur' diye ben de öyle diyorum.", 2. sınıf öğrencisi Abdurrahman İlhan ise "Şunun güzelliğine bir baksanıza hocam. Ben futbolcu olacağım, sırtıma bayrağımı asacağım." diye yanıtlıyor.

        - "Vatan olmadan, bayrak olmadan hiçbir şey olmaz"

        Okul müdürü Mithat İlhan, AA muhabirine, okulun çocuğun geleceğini hazırlayan bir kurum olduğu kadar bir ev, bir aile, bir yuva olduğunu söyledi.

        Öğrencilere manevi değerleri aşılayarak dersleri daha kolay anlamalarına yardımcı olduğunu aktaran İlhan, şöyle konuştu:

        "Okullar aslında sadece matematik, Türkçe, fen öğretilmek için değildir. Çocuklarımıza ahlak, vatan sevgisi, bayrak sevgisi bunları da öğretmemiz lazım. Aslında ön planda olanlar bunlardır. Biz hep şunu dedik, okuyup öğretmen de olsa hakim de olsa savcı da olsa bayrağını sevmeli. Çiftçi dahi, kamyon şoförü de olsa kamyonun arkasında bayrağı olmalı. Çiftliğinin önünde veya evinin önünde Türk bayrağı dalgalanmalı. Bunun kıymetini, bunun manasını bilmeli. Çünkü vatan olmadan, bayrak olmadan hiçbir şey olmaz. Vatanı olmayanın ne dini, ne ailesi, ne de başka bir şeyi olur. Bir bayrak töreni ya da bir yerde büyük bir bayrak varsa oraya gidiyoruz, şehitlik ziyareti yapıyoruz. Vatanla, bayrakla ilgili ne gibi çalışmalar varsa onları bire bir yapıp çocukların bire bir öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

        Öğrencilerden Abdurrahman İlhan da vatanını, bayrağını, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini, öğrendiklerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Eyüp Ekici ise "Gezilere gittiğimiz için, ziyaretler yaptığımız için vatan sevgisini daha iyi anlıyoruz. Vatan olmazsa millet olmaz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye masada yoksa masa da yok
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye masada yoksa masa da yok
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Malatya'da konuştu:
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Malatya'da PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Malatya'da sosyal market açacak
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Malatya'da sosyal market açacak
        Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden...
        Malatya'da zirai dondan etkilenen "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" yeniden...
        GRAFİKLİ - Malatya "mişmiş" ile dünyanın ağzını tatlandırıyor
        GRAFİKLİ - Malatya "mişmiş" ile dünyanın ağzını tatlandırıyor